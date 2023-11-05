Mercedes-Benz готовится отправить «Гелендваген» на пенсию

Mercedes-Benz готовит к премьере новое поколение легендарного G-Class. Культовый внедорожник Mercedes-Benz G-Class выпускается с 1979 года, но формально история модели отсчитывается с 1990 года - тогда и появился G-Class с привычным индексом. За более чем 30 лет автомобиль сменил всего лишь два поколения, последнее из которых появилось в 2018 году. Спустя шесть лет с момента премьеры второе поколение G-Class готовится сойти со сцены - подтверждено, что в 2024 году свет увидит новая генерация "Гелендвагена", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Издание Business Insider Germany, ссылаясь на внутреннюю документацию Mercedes-Benz, которая оказалась в распоряжении журналистов, сообщает о прекращении производства культового внедорожника в первом квартале 2024 года. Точная дата снятия модели с конвейера не называется, но можно предположить, что выпуск "Гелендвагена" завершится после выполнения всех полученных на модель заказов.

На смену классическому внедорожнику придёт его более технологичная версия, созданная с учётом современных трендов. Руководитель проекта G-Class Эмерик Шиллер отметил, что новый автомобиль получит более проработанный с точки зрения аэродинамики дизайн и существенно сниженный расход топлива, добиться которого также поможет внедрение гибридных силовых установок.

В новом поколении G-Class также впервые появится и полностью электрическая версия. Модель Mercedes-Benz EQG войдёт в линейку фирменного суббренда EQ, который включает в себя автомобили с электрической силовой установкой. Сроки премьеры этой версии "Гелендвагена" не названы, но она не должна задержаться - электровнедорожник появится вскоре после дебюта базовой модификации.