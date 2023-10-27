Kia представила обновленный седан K5

Компания Kia представила рестайлинговый седан K5. Автомобиль уже доступен для заказа в Южной Корее. Цены на машину на местном рынке стартуют от $20 503. Топовая версия новинки обойдется в $29 117.



Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, четырехдверка в результате обновления претерпела существенные внешние изменения. Автомобиль получил новую переднюю оптику сложной формы, видоизмененные бамперы и другой спойлер. В салоне машины появились объединенные в один блок два 12,3-дюймовых экрана модернизированной мультимедийной системы. Также седан оборудовали специальной шайбой вместо традиционного рычага переключения передач и премиальной аудиосистемой с 12 динамиками от KRELL.

Основное техническое новшество у обновленной Kia K5 - перенастроенная подвеска. Базовая версия четырехдверки оборудована 146-сильным агрегатом. В моторную гамму седана входит и 2-литровый атмосферный двигатель MPi мощностью 160 л.с. Также клиентам предложат 1,6-литровый турбоагрегат с отдачей 180 л.с.

Кроме этого, машину можно будет купить с 2-литровым двигателем мощностью 178 л.с. Наконец, у новинки есть 195-сильная гибридная модификация.





