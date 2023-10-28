Kia рассекретила дизайн обновленного Carnival

Компания Kia опубликовала фотографии обновленного минивэна Carnival. На южнокорейском рынке автомобиль поступит в продажу в ноябре 2023 года. Цены на новинку будут названы позднее, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



После рестайлинга Carnival стал похожим на обновленный кроссовер Sorento. Минивэн получил переднюю светодиодную оптику сложной формы, новую решетку радиатора, другие бамперы, рейлинги на крыше и бумерангообразные фонари.



Фотографии интерьера пока представлены не были. Ожидается, что дизайн салона будет напоминать обновленный седан K5. В таком случае Carnival оборудуют объединенными в один блок двумя 12,3-дюймовыми экранами модернизированной мультимедийной системы и специальной шайбой вместо традиционного рычага переключения передач.

Главное техническое новшество - гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбомотора. Мощность такого минивэна составит примерно 230 л.с.



Минивэн Kia Carnival раньше официально продавался на российском рынке. Автомобиль предлагался с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л.с. Также купить машину можно было с 249-сильным бензиновым атмосферным агрегатом V6. Оба мотора действуют в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.



В прошлом году корейская компания приостановила свою деятельность в России. С тех пор модели марки завозятся дилерами в частом порядке, в том числе с использованием схемы параллельного импорта.



