Jetour представил новый кроссовер Shanhai L6

Китайская компания представила электрический кроссовер L6. Автомобиль стал частью новой линейки Shanhai, в которую будут входить исключительно "зеленые" модели (электрокары и гибриды). Цены на L6 пока неизвестны. Продажи машины на местном рынке начнутся весной 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автомобиль получил заглушку вместо обычной решетки радиатора, тонкую переднюю оптику, массивные бамперы, большой воздухозаборник, рельефный капот, скрытые дверные ручки и боковые зеркала с повторителями поворотов. Также кроссовер оборудовали объединенными в один блок фонарями, панорамной крышей и спойлером.



Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Изначально новинка будет предлагаться с полностью электрической силовой установкой. Также, по данным CarsNewsChina, машина получит гибридную версию. Такой Shanhai L6 оборудуют 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 156 л.с. и электромотором. Суммарный запас гибридного паркетника превысит 1400 км.