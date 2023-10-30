Ford сокращает инвестиции в электромобили

Прибыль Ford Motor Company за третий квартал показала растущие убытки от электромобилей, вызванные главным образом замедлением спроса и ценовой войной на электромобили, инициированной Tesla в начале года, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Ford удалось продать 20 962 электромобиля в третьем квартале, опередив General Motors с небольшим отрывом, во многом благодаря увеличению производства Mustang Mach-E: продажи Mach-E выросли на 42,5% в третьем квартале с 14 824 проданными единицами, 5 872 из которых реализовали только в сентябре.

Поставки электромобилей автопроизводителя увеличились на 44%, что привело к росту выручки подразделения Ford Model e EV на 26% в годовом исчислении до 1,8 миллиарда долларов.