Автомобиль года резко подешевел

Модельный ряд Hyundai Ioniq 6 2024 в новом модельном году существенно подешевел. Базовая цена снижена на 4100 долларов, а это означает, что комплектация SE начального уровня теперь начинается с 38 615 долларов, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Что побудило Hyundai снизить цены на Ioniq 6? Представитель бренда сообщил изданию caranddriver, что это побочный эффект "эффективности и масштаба производства".

Самый доступный Ioniq 6 - заднеприводный SE со стандартной батареей емкостью 53,0 кВт•ч. Все остальные модели имеют более крупную батарею емкостью 77,4 кВт•ч, которую можно получить в SE RWD за 43 565 долларов. Добавление полного привода увеличивает цену до 47 065 долларов. По сравнению со своими аналогами 2023 года оба варианта теперь на 3050 долларов дешевле.

SEL и Limited - это топовые комплектации седана Ioniq, каждая из них стоит на 2450 долларов меньше, чем в прошлом году. В 2024 году стоимость SEL RWD начинается с 43 565 долларов, а Limited RWD - с 51 265 долларов. Новая скидка распространяется на их двухмоторные двойники с полным приводом, базовая цена которых составляет 49 895 и 54 765 долларов соответственно.

С батареей меньшего размера 149-сильный Ioniq 6 имеет запас хода, по оценкам EPA, в 386 миль. Батарея большего размера позволяет конфигурациям с задним приводом проезжать до 580 км.

Стоит добавить, что разные издания и премии признали Hyundai Ioniq 6 автомобилем года. В частности, он победил на конкурсе World Car Of The Year (WCOTY).