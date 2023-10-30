BYD станет доступен для предзаказа

BYD объявила, что её новый фастбэк-кроссовер Song L станет доступен для предзаказа 31 октября по цене от 34 100 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

BYD Song L построен на платформе e-Platform 3.0 и оснащен аккумуляторной батареей CTB и системой подвески DiSus. По словам автопроизводителя, передняя часть имеет элементы "зубы дракона" и "усы дракона". Сзади установлены задние фонари сквозного типа и антикрыло. Автомоиль получил новые диски, безрамные двери и скрытые дверные ручки. Размер кузова составляет 4840 х 1950 х 1560 мм, а колесная база - 2930 мм.

Внутри установлена 10,25-дюймовая полностью ЖК-панель приборов, большой 15,6-дюймовый плавающий центральный экран управления и 50-дюймовый проекционный дисплей. Автомобильная система основана на последнем поколении операционной системы BYD DiLink, а также усовершенствованной системе помощи при вождении DiPilot, которая поддерживает более 30 функций, таких как мониторинг усталости водителя и автономная парковка.

На центральной консоли расположены два подстаканника, площадка для беспроводной зарядки мобильного телефона мощностью 50 Вт и рычаг переключения передач. В стандартной комплектации автомобиль вмещает пять человек. Кроме того, передние сиденья поддерживают обогрев и вентиляцию.

Мощность может составлять 203, 312 или 516 л.с., а запас хода будет равен 550 км, 602 км или 662 км. Максимальная скорость составляет 201 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч - 4,3 секунды