Редчайший Nissan Skyline GT-R выставили на продажу

На аукцион Collecting Cars выставили редкий Nissan Skyline GT-R в кузове R34. В мире всего 11 таких машин, доработанных в японском ателье Tommy Kaira и получивших название R-Z, передает Day.Az со ссылкой на collectingcars.

До окончания торгов остаются ещё сутки, ставка составляет от 1 до 11 000 австралийских долларов. На текущий момент за него предлагают 380 000 австралийских долларов или более 240 000 долларов США.

Автомобиль выпущен в 2001 году, его пробег составляет 46 073 километра. В оснащение входит 530-сильный двигатель объёмом 2,7 л, тогда как стандартная версия выдает всего 276 л.с., а также развитый аэродинамический обвес, который включает альтернативные бамперы, сплиттер, диффузор, антикрыло.

Внутри установлены спортивные передние кресла Recaro с логотипами Tommy Kaira, а также элементы отделки из матового алюминия. Карбоновый капот заменили на деталь из стекловолокна. Также были установлены 19-дюймовые диски Rays TE37 бронзового оттенка с резиной Nitto.