Alfa Romeo выпустит еще один лимитированный ретро-суперкар

Alfa Romeo готовит новый электрический суперкар в стиле ретро. Летом 2023 года Alfa Romeo показала модель 33 Stradale - лимитированный суперкар, созданный в ретро-стилистике, итальянским автопроизводителем позиционируется как последний в истории бренда новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. И несмотря на то, что версия с электромотором у покупателей Alfa Romeo 33 Stradale спросом не пользуется, сворачивать с намеченного курса фирма не намерена. Тираж нового суперкара будет ограничен и не превысит 50 экземпляров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В интервью изданию Autocar руководитель стратегических проектов Alfa Romeo Криштиану Фиорио подтвердил, что итальянский автопроизводитель предложил своим клиентам широкую гамму моделей 1960-1970-х годов, из которых можно выбрать кандидатов на возрождение в наши дни. Заявлено, что четыре автомобиля получили максимальное количество голосов от потенциальных покупателей.

Ожидается, что источником вдохновения для нового суперкара могут стать Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года, Alfa Romeo Giulia TZ 1963 года, Alfa Romeo Montreal 1970 года и концепт-кар Alfa Romeo Carabo 1968 года. По словам Фиорио, речь идёт о культовых моделях прошлого, причём они не обязательно должны быть серийными - современный суперкар может быть построен и по мотивам концепт-кара.

"Первая машина оказалась действительно хорошим опытом и для нас, для Alfisti, и для наших клиентов. И мы поняли, что хотим продолжать эту историю. У покупателей 33 Stradale и тех, кто не успел купить суперкар, мы спросили: "Возможно, вы будете владельцами следующей модели. Какую машину вы бы хотели видеть?", - заявил главный дизайнер Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос. В Alfa Romeo отметили, что подобные проекты для компании не являются источником заработка, а служат возможностью повысить ценность бренда в глазах клиентов.