Суперкар McLaren GT получил специальные версии в честь классических моделей. McLaren предлагает для своих клиентов широкие возможности по персонализации и индивидуализации спорткаров. Работой по воплощению пожеланий покупателей в жизнь занимается заводское подразделение McLaren Special Operations, которое готово реализовать любой каприз заказчика. Но порой специалисты MSO по собственной инициативе выпускают эксклюзивные модификации суперкаров, как в случае с восемью особыми McLaren GT для Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Всего создано четыре спецверсии, каждая из которых будет выпущена в двух экземплярах. Все варианты McLaren GT отсылают к знаковым моделям марки прошлых лет. Окрашенный в цвет Cerulean Blue автомобиль отсылает к гибриду McLaren P1, оттенок XP Green сделан в честь ездового прототипа McLaren F1 XP GT Longtail, а цвет Sarigan Quartz посвящён тестовому прототипу McLaren Speedtail XP2, который разогнали до 402 километров в час на полигоне Джонни Бомера в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

И только цвет Cyber Yellow создан специально для новинки на базе уже существующего в палитре Volcano Yellow. В тон кузову окрашены тормозные суппорты, которые контрастируют с чёрными акцентами MSO Black Pack и чёрными 10-спицевыми колёсами. Отделка салона каждой спецверсии перекликается с окраской кузова.

В тон экстерьеру подобрана кожаная обивка и нить, которой выполнена вышивка логотипов MSO и флага Великобритании, также украшающий брелок ключа от автомобиля. Технически эксклюзивные McLaren GT не отличаются от прочих вариантов модели - купе оснащены 4,0-литровым V8, выдающим 620 лошадиных сил и 630 Нм момента, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач SSG.

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