Volkswagen анонсировал следующий Golf и другие новинки
Фирма Volkswagen рассказала о новинках, которые будут выпускать на заводах в Германии. Первая и главная - новый Golf. Преемник нынешней модели целиком перейдет на электротягу и одним из первых оценит возможности продвинутой платформы Scalable Systems Platform - SSP. Ожидается, что электрокар появится не раньше 2028 года, а предшествовать ему будет электрический кроссовер A-сегмента, но уже на "тележке" MEB. Его запуск запланирован на 2026 год, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Компания Volkswagen рассказала, какие модели будут запущены на её главных немецких заводах до 2028 года. Например, площадка в Вольфсбурге к концу десятилетия станет "мультиплатформенной". Там будут выпускать топливные машины на "тележке" MQB и MEB-электрокары, а также автомобили на SSP. В рамках стратегии Accelerate forward | Road to 6.5 концерн за несколько лет хочет удвоить собственную прибыль, и для этого как раз нужно более эффективно загрузить уже имеющиеся мощности.
Поэтому осенью в Вольфсбурге начнется сборка небольших партий хэтчбеков ID.3 (их с перебоями выпускают в Цвиккау, на Стеклянной мануфактуре в Дрездене и на СП SAIC Volkswagen в Китае) и нового Tiguan. В 2025 году там же пропишется преемник среднеразмерного Tiguan Allspace, а в 2026-м - новый электрический кроссовер A-сегмента. От идеи построить ещё один завод под модели на платформе SSP решено отказаться. Архитектуру просто интегрируют в существующую структуру головного предприятия, причем одной из первых машин на ней станет электрический Golf.
А вот производство загадочного Trinity, предодобренное для Вольфсбурга в 2022-м, перенесут в Цвиккау, хотя точных сроков по-прежнему нет. Сегодня на этом предприятии выпускают электрические Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron и Sportback e-tron, Cupra Born, а также делают кузова для Bentley и Lamborghini. Формат самого электрокара тоже пока вызывает много вопросов. Но имя Trinity (в переводе с английского - "Троица") указывает на три фундаментальные основы проекта: платформу следующего поколения, новый подход к разработке и систему автоматизированного управления на базе нейросетей.
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