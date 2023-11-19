Volkswagen анонсировал следующий Golf и другие новинки

Компания Volkswagen рассказала, какие модели будут запущены на её главных немецких заводах до 2028 года. Например, площадка в Вольфсбурге к концу десятилетия станет "мультиплатформенной". Там будут выпускать топливные машины на "тележке" MQB и MEB-электрокары, а также автомобили на SSP. В рамках стратегии Accelerate forward | Road to 6.5 концерн за несколько лет хочет удвоить собственную прибыль, и для этого как раз нужно более эффективно загрузить уже имеющиеся мощности.

Поэтому осенью в Вольфсбурге начнется сборка небольших партий хэтчбеков ID.3 (их с перебоями выпускают в Цвиккау, на Стеклянной мануфактуре в Дрездене и на СП SAIC Volkswagen в Китае) и нового Tiguan. В 2025 году там же пропишется преемник среднеразмерного Tiguan Allspace, а в 2026-м - новый электрический кроссовер A-сегмента. От идеи построить ещё один завод под модели на платформе SSP решено отказаться. Архитектуру просто интегрируют в существующую структуру головного предприятия, причем одной из первых машин на ней станет электрический Golf.

А вот производство загадочного Trinity, предодобренное для Вольфсбурга в 2022-м, перенесут в Цвиккау, хотя точных сроков по-прежнему нет. Сегодня на этом предприятии выпускают электрические Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron и Sportback e-tron, Cupra Born, а также делают кузова для Bentley и Lamborghini. Формат самого электрокара тоже пока вызывает много вопросов. Но имя Trinity (в переводе с английского - "Троица") указывает на три фундаментальные основы проекта: платформу следующего поколения, новый подход к разработке и систему автоматизированного управления на базе нейросетей.

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