Toyota показала «космический» внедорожник Baby Lunar Cruiser

Компания Toyota представила концептуальный внедорожник Baby Lunar Cruiser. Проект разработали специалисты калифорнийской студии Calty Design Research. Они создали виртуальную модель автомобиля будущего в честь 50-летия фирмы. По задумке создателей, машина прекрасно подойдет для покорения труднопроходимым мест на Земле, а в перспективе - и на других планетах. При этом никакие технические характеристики разработчики не раскрыли, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Визуально космический внедорожник напоминает классический Land Cruiser FJ40. У концепта похожая двустворчатая задняя дверь и радиаторная решётка с надписью Toyota. Однако последняя предназначена для размещения видеокамер, лидаров и других датчиков системы автономного вождения. Лобовое стекло лунохода выполнено в форме прозрачной капсулы, которая обеспечивает лучший обзор.

На передней панели разработчики разместили огромный сенсорный экран, на который выводится информация с камер, в том числе, расположенных под днищем. Управляется луноход с помощью двух джойстиков. В движение космический внедорожник приводят безвоздушные мотор-колеса, защищённые от прокола покрышек.

В июне прошлого года General Motors анонсировал проект лунного вездехода. Программа "Артемида" предусматривает создание космического внедорожника с батареей от Hummer и функцией автопилота.

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