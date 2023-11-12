Немецкие автопроизводители проигнорируют Женевский автосалон в 2024 году

Немецкие автопроизводители BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen не планируют участвовать в Женевском автосалоне 2024 года, который возрождается после четырехлетнего перерыва. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на представителей автокомпаний.

"Нас не будет там в 2024 году. Но это не общее решение против Женевы", - приводит издание сообщение Audi. Представитель Mercedes-Benz сообщил, что после тщательного рассмотрения этого вопроса компания приняла решение не участвовать в Женевском автосалоне 2024 года.

В BMW заявили, что не будут участвовать в Женевском автосалоне после пересмотра своей маркетинговой деятельности. Баварский автопроизводитель намерен сосредоточиться на активности в социальных сетях и использовании прямых трансляций.

"Мы добавили наши собственные новые форматы и постепенно отказались от некоторых существующих форматов. Это включает в себя выступления в Женеве, Париже и Детройте. Вот почему нас не будет в Женеве в 2024 году", - цитирует Automotive News Europe представителя компании.

Легкового подразделения Volkswagen также не будет в Женеве, другие бренды VW Group, (Skoda, Cupra и Porsche) пока не приняли решение, но источники издания называют вероятность присутствия их на автошоу в Швейцарии низкой.