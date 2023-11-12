Bentley выпустила фирменные перчатки для вождения из отходов интерьера

Bentley сделала фирменные перчатки для вождения из отходов кожи для интерьера. В фирменной линейке Bentley полно различных аксессуаров, которые касаются как автомобилей, так и предметов интерьера или гардероба. На сей раз британский автопроизводитель решил совместить как автомобили, так и одежду, выпустив лимитированную версию перчаток для управления автомобилем. Над аксессуаром поработала дизайн-студия Forestaliga, которая смогла воплотить и передать в перчатках фирменный стиль марки Bentley, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основатель лондонской дизайн-студии Forestaliga Эммануэль Лаваль совместно с брендом Arete взялся за разработку перчаток, выход которых приурочили к 20-летию модели Bentley Continental GT. Дизайн перчаток Forestalgia, как заявляет производитель, отражает суть Bentley GT и выполнен в двух цветах: Black Crystal и Racing Green, отсылающих к опциональному варианту интерьера спорткара.

Каждая перчатка украшена логотипами Bentley и Forestalgia, усиленными защитными вставками с двойной строчкой, кожаными краями, завёрнутыми вручную, и эргономичной перфорацией. Кожа, которой обито рулевое колесо Bentley GT, не может быть правильно прошита машиной, поэтому, прежде чем приступить к сшиванию, мастера Bentley в Крю размечают её обычной кухонной вилкой - тогда маркеры располагаются идеально.

Этот же метод был также использован для каждой водительской перчатки Forestalgia, на изготовление которой вручную уходит более месяца. Для создания перчаток были использованы отходы кожаной обивки интерьера, которые не подходят для отделки салона, но при этом вполне пригодны, например, для шитья перчаток.