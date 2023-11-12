Ferrari представила новый гиперкар для избранных 499P Modificata

Ferrari представила новый трековый гиперкар для избранных 499P Modificata. В 2023 году Ferrari после полувекового отсутствия вернулась с заводской командой в гонки на выносливость и с первой попытки покорила марафон "24 часа Ле-Мана". Культовую гонку во Франции выиграл "гиперкар" Ferrari 499P. В честь этой победы итальянская марка решила выпустить для избранных клиентов гиперкар 499P Modificata, который представляет собой экстремальную версию победоносной гоночной машины. Поскольку у неё нет необходимости соответствовать ограничениям технического регламента FIA WEC, Modificata получилась более мощной и более технологически продвинутой, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У 499P мощность бензинового турбомотора V6 от новой 296 GT3 в сочетании с 7-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач и 272-сильной системой рекуперации энергии ERS и батареей напряжением 900 вольт не превышает 680 лошадиных сил, а у Modificata мощность выросла до 710 сил. Функция Push to Pass позволяет получить дополнительно ещё 160 сил на семь секунд.

У автомобиля полностью перенастроены все электронные системы и блок управления двигателем, а также перекалибрована подвеска ради максимального удовольствия от вождения и обеспечения предсказуемого поведения автомобиля в любых условиях. Для сохранения контроля над машиной на пределе сцепных свойств шин изменили алгоритм работы трекшн-контроля и добавили новый ассистент помощи при старте с места.