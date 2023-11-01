Volkswagen показал новый универсал ID.7 Tourer

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения нового универсала под названием ID.7 Tourer. В Европе продажи машины начнутся в 2024 году. Производство модели наладят на заводе в Эмдене (Германия), передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Судя по изображениям, новинка станет серийной версией концепта Volkswagen ID. Space Vizzion, который был представлен в 2019 году. Как сообщает немецкая компания, коэффициент аэродинамического сопротивления у универсала - 0,24. Объем багажного отделения у автомобиля составит 545 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель увеличится до 1714 литров.



Volkswagen ID.7 Tourer построят на платформе MEB. Все остальные технические характеристики модели пока держатся в секрете. По данным Motor1, скорее всего, новинка позаимствует электрическую силовую установку у "зеленого" лифтбэка ID.7. В таком случае заднеприводный универсал получит электромотор мощностью 286 л.с. Запас хода составит около 700 км.