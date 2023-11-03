Toyota отзывает почти 2 миллиона кроссоверов RAV4

Еще свежа в памяти история с отзывом более 800 тыс. кроссоверов Toyota Highlander, которые могут потерять бамперы, и вот сейчас японская компания объявила очередной отзыв, еще более масштабный, передает Day.Az со ссылкой на quto.ru.

Кампания затрагивает почти 2 млн кроссоверов RAV4 для североамериканского рынка, выпущенных с 2013 по 2018 года. Источник проблемы - ненадежное крепление аккумулятора, из-за чего во время маневра автомобиля АКБ может сместиться и даже вызвать короткое замыкание, а это уже чревато пожаром.

Интересно, что в самой компании пока не придумали, как устранить дефект, но пообещали, что все автомобили с ненадежным креплением будут модернизированы.