В Азербайджане может подорожать такси?

В представленном министерством финансов Азербайджана документе по проектам государственного и обзорного бюджетов на 2024 год говорится об изменении налогов в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Так, в рамках мер по совершенствованию механизма налогового контроля и расширению налогооблагаемой базы, которые будут реализованы в следующем году, предусмотрено регулирование режима налогообложения в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Как сказал в пятницу Trend эксперт по транспорту Эльмаддин Мурадлы, повышения тарифов на услуги такси сегодня на повестке дня нет, передает Day.Az.

"В такси действует стандартный налоговый вычет. До нынешнего времени некоторые операторы такси вычитали налог на добавленную стоимость из сумм, уплачиваемых пассажирами. Пассажиры неоднократно жаловались на это. Эти вопросы необходимо урегулировать. Кроме того, есть те, кто занимается незаконными пассажирскими и грузовыми перевозками. Контроль будет усилен, и они будут облагаться налогом. В связи с этим Агентство наземного транспорта Азербайджана обратилось в соответствующие структуры", - сказал Мурадлы.

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов сказал Trend, что согласно действующему законодательству, на грузовые перевозки и деятельность такси действует стандартный налог. А в новом проекте налог будет меняться в соответствии с определенными критериями.

По его мнению, после вступления в силу нового правила увеличатся налоги, уплачиваемые в сфере грузовых перевозок и услуг такси.

Эксперты считают, что в результате увеличения налогового бремени не исключен рост цен на грузоперевозки и услуги такси.