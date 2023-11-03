https://news.day.az/autonews/1611861.html Эрдоган подарил Токаеву электромобиль TOGG - ФОТО
Эрдоган подарил Токаеву электромобиль TOGG - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства.
Как передает в пятницу Day.Az, Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.
Отметим, что 3 ноября в Астане состоялся 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век", в котором также принял участие глава турецкого государства.
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