Mitsubishi бежит из Китая: компания так и не смогла подобрать ключик к сердцу китайского автомобилиста, продажи были исчезающе малы, продолжать работать в минус не было никакого смысла. Поэтому совместное предприятие GAC Mitsubishi прекращается свое существование, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В официальном сообщении говорится, что производственные мощности Mitsubishi в Китае перейдут к Guangzhou Automobile Group (GAC). Также в эту компанию перейдет треть работников закрывшегося совместного предприятия, преимущественно это молодые люди. Остальные (около 2000 человек) вынуждены искать себе работу.

В 2019 году японская компания продала в Китае 134,5 тыс. автомобилей, но уже в 2022 году продажи рухнули до 34,5 тыс. машин. В январе 2023 года Mitsubishi продала в Китае 1530 автомобиля, а в апреле - уже ни одного.