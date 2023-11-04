Так выглядит первый автомобиль Xiaomi

В сети появились фотографии предстоящего автомобиля Xiaomi, сделанные на одном из заводов компании. Благодаря этим изображениям стал известен внешний, так и внутренний вид седана, сообщает Day.Az со ссылкой на портал ITHome.

Автомобиль покрыт камуфляжной пленкой, которая скрывает детали дизайна. В то же время на фото можно заметить, что седан имеет низкую и широкую посадку, а также продуманную аэродинамику. В интерьере отсутствуют обычные ручки открывания дверей, вместо этого предусмотрены кнопки.

На фотографиях также видно, что Xiaomi не стала сотрудничать с известными брендами в области автозвука, а вместо этого решила использовать свою собственную аудиосистему. На это указывает логотип Xiaomi, который можно разглядеть на панели, закрывающей динамик.

Судя по всему, седан получит безрамочные двери и большую панорамную крышу, что добавит света и простора в салоне.

Первый автомобиль Xiaomi должен выйти в 2024 году, что уже подтвердил президент Xiaomi Лю Вейбинг. По оценкам аналитиков, за первый год компания сможет продать 50-60 тыс. машин.