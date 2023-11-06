https://news.day.az/autonews/1612391.html Турецкий электромобиль TOGG представлен во Франции
Турецкий электромобиль TOGG представлен во Франции
Первый турецкий электромобиль TOGG представлен на выставке Türkiye Fair, проходящей во французском Страсбурге, передает Day.Az.
Электрокар вызвал большой интерес у посетителей выставки.
На выставке также представлены турецкая культура и кухня.
Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции.
Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG были представлены в декабре 2019 года.
В продажу в Турции TOGG поступил в марте этого года
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