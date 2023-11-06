Турецкий электромобиль TOGG представлен во Франции

Первый турецкий электромобиль TOGG представлен на выставке Türkiye Fair, проходящей во французском Страсбурге, передает Day.Az.

Электрокар вызвал большой интерес у посетителей выставки.

На выставке также представлены турецкая культура и кухня.

Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции.

Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG были представлены в декабре 2019 года.

В продажу в Турции TOGG поступил в марте этого года