Jeep поделился планами на ближайшие годы

Автоконцерн Stellantis и профсоюз UAW достигли предварительного соглашения о новом контракте для рабочих. В ходе этих переговоров стали известны производственные планы для нескольких моделей, включая Jeep и Dodge, как сообщает Motor1. Большинство популярных внедорожников останутся на конвейере ещё около пяти лет, после чего их сместят новые электрические модели, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Например, внедорожник Jeep Wrangler актуального поколения (с кузовом JL), который сейчас производят в Толидо (штат Огайо), будет выпускаться до 2028 года. Его плагин-гибридная модификация с маркировкой 4xe также получит обновление в 2025 году. Следующее поколение модели с индексом J70 предложит две электрические версии: одну полностью на батареях, а другую с ДВС для подзарядки батареи.

Флагманные рамные внедорожники Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer также переживут рестайлинг в 2025 году и получат электрическую версию с ДВС-генератором, и их производство будет продолжаться до 2028 года. Кроме того, на 2027 год запланировано ещё одно обновление и выпуск модели с полностью электрической версией.

Двухрядный Grand Cherokee будет выпускаться до 2027 года, а трёхрядный Grand Cherokee L - до 2028 года. Планируется среднего жизненного цикла обновление в 2024 году, а в 2027 году представят новое поколение с возможностью выбора между ДВС и электромоторами.

Наконец, существующий Dodge Durango, который собирают в Детройте рядом с Grand Cherokee, будет производиться до 2025 года. В следующем поколении этой модели также будут доступны как топливные, так и электрические версии. Важно отметить, что недавно появились утверждения от источников, что в новом поколении Durango вернется к рамной конструкции, заимствовав платформу у Jeep Wagoneer.

Ранее в этом сезоне стало известно, что Jeep откажется от V8-двигателей в моделях Wagoneer и Grand Wagoneer. Перед ожидаемым обновлением, для обеих моделей останется только трёхлитровая рядная "шестёрка" Hurricane.