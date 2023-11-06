Ferrari опубликовала квартальный отчёт, подтвердив, что с июля по сентябрь этого года она отгрузила своим клиентам 3459 автомобилей. Это на 271 машину больше, чем за тот же период в прошлом году. Доля гибридных моделей составила 51%, и компания постепенно увеличивает этот сегмент, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Во втором квартале 2023 года продажи бензоэлектрических Ferrari составили 43% от общего объёма. В линейке представлены девять чисто бензиновых и четыре электрифицированные модели, включая семейства SF90 и 296, каждое из которых включает купе и родстеры. Именно они составляют основной объём поставок Ferrari на данный момент.

Отчёт также указывает на наращивание продаж родстера 812 Competizione A и кроссовера Purosangue. Выпуск коллекционного Daytona SP3 идет согласно плану, в то время как жизненный цикл спайдера F8 подходит к концу.

По собственному прогнозу Ferrari, к 2030 году всего 20% её автомобилей останутся чисто бензиновыми, 40% будут гибридами, и также 40% будут электромобилями. Первый суперкар без ДВС ожидается только в 2025 году, и по последним официальным данным, его разработка идет опережая график.