Результаты нового краш-теста Kia Carnival 2024

Kia внесла изменения для повышения безопасности своего Kia Carnival 2024 после плохих результатов краш-тестов, но рейтинг безопасности минивэна по версии IIHS остается низким, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

С момента появления автомобиля на рынке в 2021 году как модели 2022 года его результаты в краш-тестах Института страхования дорожной безопасности (IIHS) были низкими. Одна из проблем, выявленных испытаниями, касалась капитанских кресел второго ряда.

При первом боковом ударе левое сиденье второго ряда оторвалось от пола и опрокинулось в сторону вместе с манекеном. IIHS заявил, что "такое отделение создало бы очевидную опасность для человека, сидящего на этом сиденье в реальной аварии. Неприкрепленное сиденье и пассажир также могут представлять опасность для других пассажиров".

Компания Kia предприняла соответствующие действия, чтобы усилить направляющие, крепящие задние сиденья к полу. Помимо оснащения модели 2024 года более прочными направляющими, компания предложила владельцам старых Carnivals бесплатно установить на свои автомобили новые направляющие. Корейцы даже просили дилеров установить обновления на любой Carnival, по любому поводу привезенный в их сервисный центр.

В новых тестах IIHS с новыми направляющими сиденье второго ряда осталось на месте. Но есть и плохие новости. Kia Carnival по-прежнему не смог показать хороших результатов в краш-тестах IIHS. Внесенные исправления не изменили рейтинг модели, который по системе оценок организации остается "Плохой".