Tesla Cybertruck впервые замечен на публике

Франц фон Хольцхаузен, главный конструктор Tesla, был замечен за рулем Cybertruck в черной цвете в Санта-Монике. По словам Адама Си (@AtomAntEater), автомобиль был замечен на выставке Teslas & Coffee в Санта-Монике, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Судя по всему, помимо классического варианта из нержавеющей стали, компания Tesla также предложит автомобиль покупателям в матово-черном цвете.

Tesla недавно выпустила премиальную цветную пленку для Model 3 и Model Y по цене 7500-8000 долларов, поэтому аналогичный вариант для Cybertruck не будет сюрпризом - еще и потому, что нержавеющую сталь Cybertruck нелегко покрасить.

По слухам, опция появится через несколько месяцев после запуска, запланированного на 30 ноября.