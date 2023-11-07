Toyota Motor произвела рекордное число машин за 88 лет

Японский концерн Toyota Motor с начала производства в 1935 году выпустил 300 млн автомобилей. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что из общего числа произведенных автомобилей 180,52 млн машин было выпущено в Японии. Еще 119,6 млн машин собраны на предприятиях в других странах. Моделью, которая сходит с конвейера чаще других, является Toyota Corolla. Общий объем производства этого семейства к концу сентября 2023 года достиг 53,4 млн единиц.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой популярной моделью Toyota в мире является кроссовер RAV4.