https://news.day.az/autonews/1612585.html Toyota Motor произвела рекордное число машин за 88 лет
Toyota Motor произвела рекордное число машин за 88 лет
Японский концерн Toyota Motor с начала производства в 1935 году выпустил 300 млн автомобилей. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что из общего числа произведенных автомобилей 180,52 млн машин было выпущено в Японии. Еще 119,6 млн машин собраны на предприятиях в других странах. Моделью, которая сходит с конвейера чаще других, является Toyota Corolla. Общий объем производства этого семейства к концу сентября 2023 года достиг 53,4 млн единиц.
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой популярной моделью Toyota в мире является кроссовер RAV4.
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