Представлен Volkswagen Taigun 2024

Volkswagen добавил к своей линейке кроссоверов с отличной проходимостью новинку: Taigun в версии с механической коробкой переключения передач, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Этот компактный внедорожник теперь доступен на индийском рынке и нацелен на покупателей, которые любят легкое бездорожье. Он является конкурентом для Hyundai Creta Adventure Edition. Автомобиль получил уникальный вид с декоративными элементами, оригинальными антрацитовыми колесами, более функциональным салоном и расширенным набором опций.

Volkswagen Taigun в Индии можно сравнить с европейской моделью T-Cross. Версия GT Edge Trail Edition получила черно-красные наклейки, поперечины над рейлингами, темные диски, агрессивные шины, контрастную крышу и стильные шильдики. В салоне также не обошлось без изменений: накладки на педали из нержавеющей стали, обивка из кожзаменителя с тиснением Trail и подсветка придают машине уникальный стиль.

Данная специальная не получила такие опции, как цифровая приборная панель, вентилируемые кресла, полностью светодиодные фары и дополнительные подушки безопасности. Зато есть встроенноый видеорегистратор. Taigun GT Edge Trail Edition оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента в сочетании с 6-ступенчатой "механикой", а привод передает мощность на передние колеса.

Цена в Индии составляет менее 20 тыс. долларов.