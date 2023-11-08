Toyota выпустит «маленький Land Cruiser»

Компания Toyota зарегистрировала товарное наименование Land Cruiser FJ. По данным Carscoops, такое название получит новый компактный внедорожник. Ожидается, что это будет самый маленький Land Cruiser, который займет место на ступень ниже модели с индексом 250, передает Day.Az.



По неофициальным данным, машина получит рамную конструкцию и внешне будет напоминать Toyota Corolla Cross и концепт Compact Cruiser EV. Главными конкурентами новинки называются Ford Bronco Sport и Suzuki Jimny.



Все технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Ожидается, что купить Cruiser FJ можно будет с бензиновыми моторами, которые он позаимствует у Corolla Cross и RAV4. Также клиентам предложат гибридные модификации новинки.