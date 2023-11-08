Названа дата премьеры новой Toyota Camry

Седан Toyota Camry нового поколения представят 17 ноября на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу. Об этом сообщает издание AutoHome. В Китае продажи новинки должны стартовать в начале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



По предварительным данным, четырехдверку девятого поколения построят на модернизированной платформе TNGA-K. Автомобиль оборудуют различными гибридными силовыми установками на базе 2,5-литрового мотора. Версий машины с ДВС не будет, во всяком случае в Китае.



В свою очередь, Carscoops сообщает, что в США машина получит 2,4-литровую "турбочетверку", которая придет на смену 3,5-литровому бензиновому двигателю V6. По его данным, премьера автомобиля может состояться на автосалоне в Лос-Анджелесе.