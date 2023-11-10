Tank анонсировал внедорожник 700

Флагманский внедорожник Tank 700 официально представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 17 ноября. Об этом в своем микроблоге сообщил генеральный директор китайской компании Лю Яньчжао (Liu Yanzhao), показав в качестве тизера пост со скетчами концепт-кара, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Tank 700 представляет собой рамный внедорожник. Технические характеристики новинки пока не известны. По данным CarNewsChina, автомобиль получит гибридную силовую установку. В ее состав войдут 3-литровый двигатель и электромотор. Суммарная мощность новинки - 517 л.с. и 750 Н·м. Также машина получит девятиступенчатый "автомат" и полный привод. В качестве подвески используется комбинированная схема с мостом сзади и рычагами спереди.