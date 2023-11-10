Японская автомобильная компания Toyota долгое время подтверждает свою репутацию производителя одних из наиболее надежных машин в мире. Недавно эксперты портала HotCars составили актуальный рейтинг десяти наиболее надежных моделей Toyota, которые легко можно найти на вторичном рынке, передает Day.Az со ссылкой на hotcars.

На первом месте в рейтинге находится пикап Toyota Tacoma 2008 года выпуска. Его надежность с 236-сильным двигателем V6 оценивается экспертами на уровне 87 баллов из 100. При регулярном обслуживании этот автомобиль способен преодолевать сотни тысяч километров, и есть даже экземпляр, который уже проехал более 1,5 миллиона миль.

Владельцы Toyota Tacoma описывают его как практичный и надежный автомобиль, для поддержания бесперебойной работы которого требуется лишь регулярное техническое обслуживание. Ежегодные расходы на техобслуживание этой модели составляют в среднем 478 долларов или 44 тысячи рублей по текущему обменному курсу.

Второе место в списке самых надежных автомобилей Toyota занимает седан Toyota Camry 1999 года выпуска, оцененный за надежность в 4 балла по пятибалльной шкале. Годовые расходы на техническое обслуживание этой модели составляют в среднем 388 долларов.

Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla 20016 года выпуска с результатом 88 баллов из 100 возможных. Этот простой и надежный седан обходится владельцам в среднем 370 долларов в год на техобслуживание.

Самые надежные автомобили Toyota

Toyota Tacoma 2008 года; Toyota Camry 1999 года; Toyota Corolla 2016 года; Toyota Tundra 2007 года; Toyota 4Runner 2004 года; Toyota RAV4 Hybrid Limited 2017 года; Toyota Highlander 2006 года; Toyota Sequoia 2002 года; Toyota Sienna 2006 года; Toyota Avalon 2001 года.

С чего начала история компании: в 1937 году Кириоти Тойода основал компанию Toyota, начав с текстильного оборудования. В 1936 году была представлена модель Toyota AA. После Второй мировой войны компания активно восстанавливалась. В 1950-х годах Toyota стала известна благодаря Toyota Production System, ставшей образцом эффективности. С течением времени компания расширила свой модельный ряд и продолжает инновационные разработки, включая гибридные и электрические автомобили.