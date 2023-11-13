Русский дом в Баку представил коллекцию миниатюрных автомобилей

В Русском Доме в Баку состоялась выставка миниатюрных автомобилей и моделей, которая вызвала интерес многих истинных знатоков и ценителей коллекционных автомобилей.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), посетители могли увидеть модели советского автопрома и военной техники, посмотреть диораму Второй мировой войны, узнать много нового об истории развития автопрома.

В рамках экспозиции были продемонстрированы модели из коллекций членов клуба FNAKO Фуада Мусаханова, Руфата Везирова, Ильгара Исмайлова, Намига Баширова, Аббаса Алиева, Орхана Аскерова, Тамерлана Алекперова и Кянана Мамедова.