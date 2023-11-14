Tesla удвоит поставки автокомплектующих из Индии

Американская компания Tesla удвоит поставки комплектующих из Индии для производимых ею электромобилей. Об этом сообщил индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С гордостью отмечаем растущее значение индийских поставщиков автокомпонентов в цепочке поставок электромобилей Tesla. Компания находится на пути к удвоению импорта комплектующих из Индии", - написал он на странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Гоял прибыл с визитом в США, где посетил завод Tesla. Он отметил, что там в том числе работают индийские инженеры и специалисты в области финансов, которые вносят вклад в развитие производства Tesla.

Как сообщал ранее Гоял, Tesla в 2022 году закупила у Индии автомобильные компоненты на $1 млрд и планирует довести объемы их поставок до $1,7-1,9 млрд в этом году.

Американская компания ведет с индийским правительством переговоры по размещению производства своих автомобилей в стране. По данным СМИ, Tesla предлагает построить завод, который бы выпускал 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.