Будущим покупателям Tesla Cybertruck запретят перепродавать машину

Компания Tesla подготовила новое пользовательского соглашение, в котором появился отдельный пункт только для покупателей электрического пикапа Cybertruck. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider.



По их данным, документ вводит ряд ограничений для потенциальных клиентов Tesla. Например, покупателям Cebertruck запретят перепродавать машину в течение первого года владения. В противном случае клиента ждет штраф в размере $50 тыс. Судя по документам, такую сумму американская компания планирует взыскивать с клиентов через в суд в случае нарушения договора.



Также таким покупателям могу полностью запретить покупать машины Tesla в будущем. Впрочем, для некоторых будет сделано исключение. Штраф не будет взыскиваться, если у клиента Tesla бы некая "веская причина" продать электрический пикап. В таком случае водитель должен будет обратиться непосредственно в Tesla c просьбой выкупить обратно Cybertruck.



В таком случае клиенту вернут ту сумму, которую он затратил на покупку, с вычетом 25 центов за каждую милю пробега. Также компания вправе потребовать компенсации за износ машины. В случае если предложенная сумма продавца не устроит, ему могут разрешить реализовать автомобиль иным способом.