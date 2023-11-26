В Китае показали новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5

Компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com. В Китае автомобиль будет стоить от 289,8 до 352,8 тыс. юаней.

Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база - 2,8 метра. В салоне автомобиля установлены три больших экрана - два 12,3-дюймовых перед водителем и передним пассажиром и один 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Запас хода Fang Cheng Bao Bao 5 - 1200 км. От 0 до 100 км кроссовер разгоняется за 4,8 с. Расход топлива на 100 км пути составляет 7,8 л.

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