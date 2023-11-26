Toyota опубликовала еще одно фото модели Camry нового поколения

Японская компания Toyota опубликовала на своем официальном сайте новое фото модели Camry. Премьера автомобиля девятого поколения состоится 14 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фото видны части фонаря, бампера и крышки багажника. Судя по шильдику, автомобиль получит систему полного привода. Информации о новинке мало, известно, что модель будет выпускаться с гибридными силовыми установками на базе 2,4-литрового мотора, а версии с двигателями внутреннего сгорания больше выпускать не планируется.

Новая Toyota Camry построена на платформе TNGA-K. Модель получит V-образную переднюю светодиодную оптику, массивный бампер и большие воздухозаборники.

До этого стало известно, что компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси).

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