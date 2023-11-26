Mercedes-Benz признал: у новых GLC могут вылетать стекла. Немецкая компания сообщила Национальному управлению безопасности дорожного движения США (NHTSA), что на семи GLC 300 неправильно вклеены лобовое, заднее и боковые стекла. Проблему выявили на этапе контроля качества: в результате расследования оказалось, что всё дело в некачественном клее. Впервые о дефекте стало известно в сентябре, а владельцев неисправных Mercedes-Benz уведомят 2 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, Mercedes-Benz подчеркнул, что неправильная вклейка влияет на пассивную безопасность новых GLC: при аварии эйрбэги могут сработать некорректно, так как не будут зафиксированы окнами. В компании признали, что на сборочный конвейер попал клей с неверной маркировкой, а потому любое стекло на кроссоверах из списка может выпасть прямо во время движения.

В производственный процесс поставщика (EFTEC AG) внесены изменения, чтобы подобная ошибка не повторилась. Вероятно, на все семь Mercedes-Benz GLC 300 будут вклеены стёкла с той же маркировкой. Отзывная кампания запустится в начале января, все работы американские дилеры проведут бесплатно для владельцев. Для GLC второго поколения это первый отзыв.

В прошлый раз Mercedes-Benz инициировал бесплатный ремонт автомобилей месяц назад: на всех восьмицилиндровых AMG SL нового поколения была выявлена проблема с проводкой. Впрочем, неисправность удалось выявить до реальных пожаров.

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