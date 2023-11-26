Фернандо Алонсо приобрел редкий гиперкар, как у Макса Ферстаппена. В интервью GQ двукратный чемпион мира признался, что заказал Aston Martin Valkyrie: 1000-сильный гиперкар, разработанный гениальным конструктором болидов Формулы-1 Эдрианом Ньюи. Испанский гонщик, ныне выступающий за "формульную" команду Aston Martin, пошутил, что рассчитывал на корпоративную скидку, но в итоге ему пришлось заплатить полную сумму, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фернандо Алонсо дал понять, что выбрал тёмно-зелёный Aston Martin Valkyrie с вставками цвета лайма, то есть его гиперкар оформлен в том же стиле, что болид Формулы-1. Испанец не сомневается, что машина привлечёт много внимания, а остаться инкогнито не удастся. Известно, что аналогичные Valkyrie есть в гаражах действующего чемпиона Макса Ферстаппена, бывшего пилота Red Bull Дэвида Култхарда и босса австрийского коллектива Кристиана Хорнера.

Производство гиперкара началось два года назад, хотя первый прототип был представлен ещё в 2016-м. Инженерам Aston Martin пришлось потрудиться, чтобы бескомпромиссный автомобиль с активной аэродинамикой, граунд-эффектом и атмосферным 6,5-литровым V12 Cosworth стал серийным. Характеристики впечатляют и спустя семь лет: пиковая отдача гибридной силовой установки составляет 1176 лошадиных сил, а снаряжённая масса - всего 1030 килограммов!

Будет ли Фернандо Алонсо ездить на Aston Martin Valkyrie - открытый вопрос. Повседневным автомобилем двукратного чемпиона является суперкроссовер DBX707. Ранее испанец избавился от другого уникального гиперкара: владельца сменила Ferrari Enzo с порядковым номером 001, которая была в собственности Алонсо 12 лет.

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