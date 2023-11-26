Polestar выпустит больше 884-сильных родстеров, чем планировал изначально

Тираж мощного родстера Polestar 6 увеличат из-за ажиотажного спроса. Прием заказов на модель открыли в августе прошлого года, и всего за неделю весь запланированный тираж из 500 экземпляров был раскуплен. В связи с этим Polestar решила выпустить больше электрических родстеров, об этом в интервью британскому Autocar рассказал глава компании Томас Ингенлат. По его словам, тираж будет увеличен, но только в случае, если того захотят сами клиенты, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Одной из причин повышенного интереса к модели стала хорошо спланированная рекламная кампания - клиенты оформляли заявки на покупку даже зная, что не увидят машины как минимум до 2026 года. И несмотря на это все 500 экземпляров Polestar 6 были забронированы за семь дней. Теперь же в Polestar допускают, что будут выпущены дополнительные экземпляры модели, если того захотят покупатели. Однако сроки запуска электрокара в серию остались неизменным: производство начнется только через год.

В основе электрокара лежит алюминиевая платформа, а в движение его приводит двухмоторная установка мощностью 884 лошадиные силы. С нуля до первой "сотни" он разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 километрами в час. Одного заряда батареи хватает на 600 километров.

Между тем, этим летом дебютировал не менее мощный Polestar 5, правда пока в статусе концепта. Сего серийная же версия выйдет на рынок в 2025-м. По предварительным данным, у этого электрокара будет 800-вольтовая архитектура и по одному электромотору на каждой из осей. Запас хода - все те же 600 километров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!