Toyota представила новую Camry. Моторов V6 больше нет

Компания Toyota официально представила новое поколение седанов Toyota Camry. Точнее, речь идет о глубокой модернизации автомобилей прежней генерации: кузов сохранил прежнюю силовую структуру, а шасси все также основано на архитектуре TNGA, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Главное отличие новинки заключается в новых силовых установках. Моторов V6 больше не будет, как и турбированных бензиновых двигателей. Вместо них покупателям предложат исключительно гибридный привод.

Пока анонсированы две версии. Первая сочетает 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор и два электродвигателя. Все три мотора соединены через вариатор и приводят в движение передние колеса. Суммарная мощность силовой установки составляет 228 л.с.



Во втором варианте электрических моторов уже три, причем дополнительный вращает задние колеса, делая Camry полноприводной. В сумме вся силовая установка в таком случае выдает 235 л.с.



Внешние отличия новой Camry от прежней при этом сводятся к немного иному оформлению передней и задней частей кузова. В салоне появилась новая приборная панель с двумя дисплеями: приборным и центральным. При этом сохранена классическая архитектура, где приборный дисплей располагается под козырьком и имитирует привычные циферблаты.

Публичный показ новой Toyota Camry состоится 17 ноября на открывающемся автосалоне в Лос-Анджелесе. В продажу автомобиль поступит в начале 2024 года.