Эксдизайнер Audi создал китайского конкурента Tesla Model Y

Один из крупнейших китайских производителей электромобилей BYD представил первые изображения нового электрический внедорожника Sea Lion 07. Он относится к серии Ocean, объединяющей новейшие электромобили марки. Модель создавалась под руководством бывшего главного дизайнера Audi и Lamborghini Вольфганга Эггера и является прямым аналогом самого популярного автомобиля Tesla - Model Y, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Официальная презентация BYD Sea Lion 07 состоится на Международном автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября. Ожидается, что электромобиль будет стоить около 26 тыс. долларов и станет станет одним из главных соперников Tesla Model Y не только в Китае, но и за рубежом.





До сих пор Tesla лидировала по продажам электрических машин во всем мире. Однако в третьем квартале 2023 года BYD максимально приблизилась к показателям американцев по объемам поставок, реализовав 431,6 тыс. автомобилей против 435 тыс. Tesla.