На состоявшемся аукционе Sotheby's был установлен новый рекорд стоимости для автомобилей Ferrari. За уникальный экземпляр спорткара 250 GTO 1962 года покупатель заплатил $51,7 млн, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Первоначально считалось, что цена может достигнуть $60 млн, однако торги завершились на отметке $47 млн, а с учетом сборов - $51,7 млн. Это наибольшая стоимость, в которую когда-либо оценивали автомобиль марки Ferrari. Предыдущий рекорд был установлен такой же моделью 250 GTO в 2018 году: тогда за машину отдали $48,4 млн включая сборы.



Проданный в этот раз автомобиль уникален своей историей. Это гоночная машина, которая была построена в 1962 году. В том же году в составе заводской команды Ferrari она одержала победу в гонке "1000 км Нюрбургринга", после чего стартовала в "24 часах Ле-Мана", но сошла из-за перегрева.



Изначально на машине стоял 4,0-литровый мотор V12, но после того, как она выбыла из заводской команды, ее перестроили на заводе Ferrari, поставив трехлитровый мотор. С этим двигателем в 1963 году она была продана частному клиенту и продолжила участвовать в гонках.



Последний владелец приобрел машину в 1985 году и принимал на ней участие в ралли старинных автомобилей. Высокая стоимость на аукционе объясняется в частности тем, что в комплекте к автомобилю сохранились заявочные документы для участия в гонках на Нюрбургринге и в Ле-Мане, а также заводская документация о перестройке спорткара на фабрике Ferrari в 1963 году.