HiPhi представил суперкар A мощностью 1305 л.с.

Китайская компания HiPhi представила новый четырехместный суперкар A. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina, публичный дебют автомобиля состоится на мотор-шоу в Гуанчжоу 17 ноября. Пока новинка носит статус концепта. Однако в будущем прототип получит серийную версию, которая должна дебютировать в 2025 году.



Спорткар A оборудован сразу тремя электромоторами. Суммарная мощность автомобиля - 1305 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у машины примерно 2 с. Максимальная скорость - 300 км/ч. Запас хода у новинки пока не известен. Привод - полный.

Спорткар получил футуристичный дизайн и целый ворох различной электроники. Задние двери у машины открываются против хода движения, а кузовные панели выполнены из карбона. Новинка оборудована адаптивными амортизаторами и карбон-керамическими тормозами. Как рассказали в HiPhi, многие детали для A выполнены на 3D-принтере.





