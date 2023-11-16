Рассекречен новый рамный внедорожник Tank 700

Компания Tank показала новый внедорожник под индексом 700 Hi4-T.

Как передает Day.Az, фотографии автомобиля с презентации опубликовал портал CarNewsChina. По их данным, полноценный дебют автомобиля состоится 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Цены на машину будут рассекречены там же.

Tank 700 представляет собой рамный внедорожник. Автомобиль получил большие светодиодные фары, угловатые воздухозаборники, широкие колесные арки, рельефный капот, спойлер, диффузор и распашную дверь багажника, на которой установлено запасное колесо. В салоне автомобиля установили огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы и многофункциональный руль.

Базовая версия внедорожника получила бензиновый мотор V6 мощностью 360 л.с. Также клиентам предложат гибридный Tank 700. Такой автомобиль оборудуют 3-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем. Суммарная мощность машины - 517 л.с. и 750 Н·м крутящего момента.

