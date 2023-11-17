Совместная инициатива «Changan Азербайджан» с ФК «Карабах»!

9 ноября в нашей стране состоялся матч " ФК Карабах "-"Байер-04".

Одной из главных запоминающихся особенностей этой игры стало совпадение даты 9 ноября с Днем Государственного флага.

За день до игры местная команда ФК "Карабах" под девизом "Давайте с гордостью размахнем нашим флагом!" обратилась к своим подписчикам посредством социальных сетей и призвала своих подписчиков принести флаги на стадион.

Одним из самых незабываемых моментов вечера стала хореография нашего Государственного флага, организованная по инициативе партнера "Changan Азербайджан" совместно с Футбольным Клубом "Карабах".

В День "Флага" на стадионе увидеть цвета нашего флага с хореографией в рядах зрителей - это довольно гордый образ.

Кроме того, для всех любителей автомобилей в этот день была организована частная "фан-зона Changan". Это мероприятие, проводимое под девизом "Мы вместе для победы", направлено на то, чтобы донести до зрителей мысль о том, что победы неизбежны, когда мы объединяемся под единым флагом, в дополнение к объединению ФК "Карабах" и "Changan Азербайджан".

Для дополнительной информации:

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https://changan.az/

Ахмеда Раджабли 40Б