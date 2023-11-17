Представлен дешевый конкурент Tesla Model Y

На открывшемся 17 ноября автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера кроссовера BYD Sea Lion 07. По своим габаритам этот электромобиль близок к Tesla Model Y, но при этом его цена заметно ниже, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Объявленная стоимость базовой версии составила 200 тыс. юаней. За автомобиль в топовом исполнении просят уже 260 тыс. юаней. Для сравнения, Tesla Model Y в Китае заметно дороже: за нее просят от 266 400 до 363 900 юаней, причем компания недавно подняла цены.



К сожалению, на презентации не были раскрыты ключевые характеристики BYD Sea Lion 07. Известно лишь, что в базе у машины будет задний привод, а топовые исполнения сделают полноприводными. Также сообщается, что автомобиль построен на новейшей платформе BYD и, как и Tesla, имеет интегрированную в силовую структуру кузова батарею. Ранее в китайской прессе встречались предположения, что запас хода BYD Sea Lion 07 на одном заряде составит 500-600 километров.

В настоящий момент BYD занимает второе место в мире по продажам электромобилей и догоняет лидирующую "Теслу". По итогам третьего квартала 2023 года общемировые продажи электромобилей BYD составили 431,6 тыс. машин, Tesla в тот же период продала 435 тыс. автомобилей.





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