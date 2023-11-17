Subaru Forester сменил поколение и стал жестче

Японская компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения. Автомобиль полностью сменил внешность и отличается заниженной оконной линией и более горизонтальным капотом в стиле первого поколения этой модели, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Машина построена на прежней платформе, но получила совершенно новый кузов с интегрированной рамой. При этом в компании изменили метод его сварки. Боковые панели крепятся к полу отдельно, и лишь затем добавляются остальные элементы. Прежде, к полу крепился уже готовый кузов. Новый метод позволил сделать конструкцию на 10% жестче за счет интегрированной рамы.

Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 литра. Это четырехцилиндровый оппозитный мотор, который выдает 183 лошадиные силы и 241 Нм крутящего момента. В предыдущей генерации мощность двигателя была на 2 л.с. выше, а вот момент, напротив, чуть меньше.

Уже в базовой комплектации машина оснащена автоматической трансмиссией, а именно вариатором. При этом система полного привода была усовершенствована: повысилась скорость срабатывания муфты, а также добавилась система управления вектором тяги. Электроника в повороте регулирует подаваемый на каждое из задних колес крутящий момент, позволяя Forester лучше ввинчиваться в вираж.

Интерьер остался консервативным: сохранились даже аналоговые приборы со стрелками. При этом на центральной консоли разместился большой дисплей с диагональю 11,6 дюйма. Правда, у базовой версии будет только 7-дюймовый дисплей.



Продажи нового Subaru Forester стартуют весной 2024 года.

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