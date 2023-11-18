В Турции появится второй национальный автомобильный бренд

В Турции появится новый национальный автомобильный бренд Very, компания начнет массовое производство электрокаров в 2025 году. Об этом сообщает турецкая газета Dünya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под брендом Very будут выпускать линейку электрокаров класса L7 (тяжелые квадрициклы). Электрокар получил оригинальную конструкцию разработки Йылдызского технического университета, а также мотор и батареи собственной разработки. Предполагается, что стоимость электромобиля составит $25 тыс.

Как рассказали разработчики электрокара, максимальная емкость батарей электрокара составит 33 киловатт-часа, а запас хода на одном заряде - около 300 км. Завод по выпуску машин планируется построить в Гемлике, район провинции Бурса. На первом этапе планируется выпускать до 10 тыс. электромобилей Very в год и поставлять их в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Первым национальным турецким автобрендом стал TOGG. Электрокар запустили в производство в конце 2022 года, весной 2023 года он поступил в продажу. Стоимость машин TOGG варьируется от $48,5 тыс. до $63,9 тыс.