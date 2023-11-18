Представлен новый седан Exeed с большим запасом хода

Новый электрический седан Exeed Sterra ES от компании Chery представили на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com. В Китае автомобиль будет стоить 248 тыс. юаней.

Длина Sterra ES составляет 4945 мм при колесной базе 3000 мм. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом. Максимальный запас хода автомобиля составляет 995 км, в режиме быстрой зарядки за пять минут батарея способна накопить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне установлен экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, за ее работу отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295 и операционная система Harmony OS от Huawei. Новый автомобиль доступен в пяти цветах кузова: синем, зеленом, черном, сером и белом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!